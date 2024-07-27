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جديد المحليات > ضبط 1785 مخالفا حاولوا عبور الحدود إلى المملكة
27/07/2024   6:56 م

ضبط 1785 مخالفا حاولوا عبور الحدود إلى المملكة

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كشفت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 1785 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، الأسبوع الماضي، 43% منهم يمنيو الجنسية، و56% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى.

وأضافت الوزارة في البيان الأسبوعي، أنه تم ضبط 55 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 18 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة.

وأشارت إلى أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة نحو 21.1 ألف مخالف، منهم نحو 13 ألف مخالف لنظام الإقامة، و5.6 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.4 ألف مخالف لنظام العمل.

ووفق البيان، بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14.1 ألف وافد مخالف، منهم 12.7 ألف رجل، و1380 امرأة، فيما تم إحالة 4.8 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2558 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 15.4 ألف مخالف. وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

ضبط 1785 مخالفا حاولوا عبور الحدود إلى المملكة

جديد المحليات
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