15 اتفاقية لتربية السلمون المرقط بالباحة

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اتفاقيات مع 15 مزرعة لإدخال تربية أسماك السلمون المرقط فيها، وذلك انطلاقًا من دور الوزارة في دعم وتطوير الفرص الاستثمارية النوعية، والاستفادة من الميز النسبية التنافسية في المناطق، وتشجيع المشاريع الزراعية ذات القيمة المضافة مثل مشاريع استزراع أسماك السلمون المرقط في جبال الباحة، والتي تعتبر أول قصة نجاح لهذا النوع من الأسماك في المملكة.
واستعرضت الوزارة تجارب الأبحاث التطبيقية في استزراع أسماك السلمون، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتوطين التقنيات الحديثة وشرح الممكنات في القطاع، وتطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في مدينة الباحة بعنوان”تطوير الفرص الاستثمارية بمشاريع استزراع أسماك السلمون المرقط”، برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وحضور الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، علي الشيخي، وممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستثمرين من القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الدكتور الشيخي أن الورشة تستهدف صغار المستثمرين الزراعيين في المناطق الباردة، والمهتمين والباحثين في المجال، والعاملين بالمشاريع من فنيين ومختصين، حيث تم استعراض ومناقشة رحلة توطين مشاريع استزراع أسماك السلمون المرقط بالمملكة، وممكنات الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي وجهود توطين التقنيات الحديثة، والمخرجات النهائية لتجربة استزراع السلمون المرقط.
وأكد الشيخي أن الورشة ركزت على موضوعات المتابعة الإدارية والفنية والتشغيلية لمشاريع الاستزراع المائي في المياه الداخلية، وسبل دعم المستثمرين لإقامة مشاريع استزراع السلمون المرقط في المناطق الباردة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال استزراع السلمون المرقط.