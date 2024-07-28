وكيل ميشايل يناقش مستقبل اللاعب مع الهلال

يوجد وكيل أعمال ميشايل ديلغادو، لاعب الهلال، في النمسا حيث المعسكر الإعدادي لفريق الكرة بالنادي.
ووفقًا للصحفي الموثوق رايسا سيمبليسيو عبر حسابه بـ”إكس”، فإن وكيل لاعب الهلال ميشايل يوجد في النمسا، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب مع الفريق.
ويقترب ميشايل من مغادرة الهلال في الصيف الجاري بعد تلقيه عدة عروض برازيلية.
ويواصل الهلال استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث خسر الفريق وديته الماضية أمس الجمعة على يد صن داونز الجنوب أفريقي.
ويخوض الهلال أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام الأهلي في الثالث عشر من أغسطس المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وفق “أخبار 24”.