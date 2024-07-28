مطار الملك خالد الأول عالمياً في الالتزام بالمواعيد

حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر يونيو الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي.
ويأتي هذا التصنيف وفق التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران، بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، ومما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.
بدوره عبّر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، أيمن أبوعباة، عن شكره للكفاءات الوطنية العاملة بمطار الملك خالد الدولي كافة على ما بذلوه من جهود متميزة طيلة الفترة الماضية للوصول بالمطار إلى هذه المكانة، والتزامهم المطلق بأعلى المعايير التشغيلية، وهو ما يعد سمة بارزة للعاملين في المطار، وحرصهم الدائم على تعزيز تجربة المسافرين من جميع النواحي.
وأشار إلى دعم القيادة الرشيدة للقطاع من أجل تطوير مرافق المطارات في المملكة، وما يتبعها من بنى تحتية، مؤكدا أن مطار الملك خالد الدولي واحد من تلك الصروح الوطنية التي تعكس مكانة المملكة، ومدى تطلعاتها المستقبلية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن هذا التميز يعكس حرص الشركة على المواصلة النوعية في العمل التشغيلي مع مختلف الشركاء في مطار الملك خالد الدولي لتقديم أفضل تجربة سفر وبأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين بما يتوافق مع التطلعات الإستراتيجية لمطار العاصمة. وفق “أخبار 24”.
من الجدير بالذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، يأتي بعيد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ليعقب ذلك احتلاله المرتبة الأولى بوصفه أكثر المطارات التزاماً بالمواعيد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، ما يعكس التطور السريع والمتنامي الذي يحققه المطار في الآونة الأخيرة بشكل لافت للعيان.