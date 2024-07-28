أجواء حارة بالرياض والشرقية وأمطار بعسير وجازان

حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة اليوم (الأحد) مع ارتفاع في درجات الحرارة من حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وتوقع المركز، استمرار هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.
وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال ممكنة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران ، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأشار إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض. وفق “أخبار 24”.