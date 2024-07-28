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رياضة > الهلال يقرر مواجهة الدحيل وديًا
28/07/2024   4:48 م

الهلال يقرر مواجهة الدحيل وديًا

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قرر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، خوض ودية إضافية خلال معسكر الفريق بالنمسا.

ويلعب الهلال أمام الدحيل القطري، الأربعاء المقبل في النمسا، وفقًا لما ذكره حساب النادي الرسمي اليوم الأحد، عبر منصة “إكس”.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي والتي سيستهل بها الفريق موسمه الجديد 2024-2025 وذلك في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وفق “سبورت 24”.

وتترقب جماهير الهلال إعلان صفقات جديدة للفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري بعد رحيل الخماسي صالح الشهري ومعاذ فقيهي ومحمد جحفلي ومتعب المفرج وسلمان الفرج.

الهلال يقرر مواجهة الدحيل وديًا

رياضة
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