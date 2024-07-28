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رياضة > آلية طلب حُكام أجانب لموسم 2024-2025
28/07/2024   4:49 م

آلية طلب حُكام أجانب لموسم 2024-2025

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب الأندية لطاقم تحكيم أجانب خلال مباريات الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وجاءت الآلية على النحو التالي:

رفع طلب الإسناد قبل 14 يوما – على الأقل – من موعد المباراة سواء على أرض الفريق أو خارجه ودون سقف محدد.

في حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم قبول الطلب المقدم أولا وإعادة الرسوم للنادي الآخر.

بعد اكتمال الطلب: تعمل لجنة الحكام على الاستعانة بأفضل الحكام الدوليين المتاحين في وقت الطلب.

في حال تعذر وصول طواقم التحكيم بسبب ظروف قاهرة سيتم تكليف طاقم تحكيم سعودي مع إعادة المبلغ إلى النادي.

يجوز للنادي – مقدم الطلب – إلغاء الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من موعد إقامة المباراة، كما يحق للنادي الآخر، إن كان قد سبق وأرسل طلبا مكتمل الشروط لنفس المباراة، الاحتفاظ بحق استمرار طلبه. وفق “سبورت 24”.

وتشمل الآلية بطولات دوري روشن وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، على أن يكون العدد الأقصى للطاقم الأجنبي 4 حكام، بتكفلة لا تزيد على 175 ألف ريال، ومن الممكن إضافة حكم فيديو مساعد سيتم زيادة مبلغ التكلفة وقتها إلى 219 ألف ريال.

آلية طلب حُكام أجانب لموسم 2024-2025

رياضة
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