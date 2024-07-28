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رياضة > خماسي النصر خارج ودية بورتو
28/07/2024   4:49 م

خماسي النصر خارج ودية بورتو

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قرر لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، استبعاد 5 لاعبين من ودية بورتو البرتغالي، المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد.

ويخوض النصر وديته الخامسة في معسكر البرتغال الليلة أمام بورتو، أحد أكبر وأشهر الأندية البرتغالية.

واستبعد كاسترو الخماسي عبدالعزيز العليوة وسيكو فوفانا وبينتو وسعدحقوي وغيسلان كونان، بالإضافة إلى غياب النجم كريستيانو رونالدو، والذي لم ينضم بعد لمعسكر الفريق في البرتغال.

وحقق النصر فوزًا وحيدًا في ودياته الأربع الماضية على حساب فريق ماريتيمو قبل مواجهة بورتو الليلة.

ويستهل النصر مشواره في الموسم الجديد بملاقاة التعاون في الرابع عشر من أغسطس المقبل بمدينة أبها، في إطار نصف نهائي كأس السوبر السعودي. وفق “سبورت 24”.

خماسي النصر خارج ودية بورتو

رياضة
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