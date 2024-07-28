انخفاض وفيات حوادث الطرق 54%

كشف برنامج تحوُّل القطاع الصحي عن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في 2023، بنسبة 54% ، ليصل إلى 13.6 وفاة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بـ28.41 وفاة لكل 100 ألف شخص في عام 2016.
وأوضح تقرير تحول القطاع الصحي 2023، أن إصابات حوادث الطرق بلغت 70.87 لكل 100 ألف شخص، مقارنة بإصابات بلغت 74 لكل 100 ألف شخص في 2016 .
وشكلت الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية نسبة 77%، فيما بلغت المركبات التي تتوافق مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري المحدثة نسبة 46%.
من جهتها أشادت منظمة الصحة العالمية بانخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية خلال 5 سنوات.
يُذكر أن الجهات المعنية في منظومة السلامة المرورية ولجان السلامة بإمارات المناطق كرست جهودها لخفض الحوادث المرورية الجسيمة، من خلال تنفيذ التحسينات الهندسية للطرق وتوفير متطلبات السلامة، وتعزيز الرقابة والضبط المروري، واستحداث مراكز طبية متخصصة، وتفعيل الإسعاف الجوي. وفق “أخبار 24”.