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جديد المحليات > القتل لأردني هرّب “الإمفيتامين” إلى المملكة
28/07/2024   4:54 م

القتل لأردني هرّب “الإمفيتامين” إلى المملكة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم (الأحد)، بمنطقة الجوف، حكم القتل تعزيرًا، في مقيم أردني هرّب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأنه تم القبض على المدعو رعد محمد محمود الصباح، أردني الجنسية، لتورطه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه.

وأضاف البيان أنه تمت إحالة المذكور إلى المحكمة، وصدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وفق “أخبار 24”.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

القتل لأردني هرّب “الإمفيتامين” إلى المملكة

جديد المحليات
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