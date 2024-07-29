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جديد المحليات > قفزة بنمو تراخيص المصانع والمنتجات بـ2024
29/07/2024   7:22 ص

قفزة بنمو تراخيص المصانع والمنتجات بـ2024

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن نمو نتائج التسجيل والتراخيص خلال الربع الأول من عام 2024، في ظل الدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة ومنها تخفيض مدة إصدار ترخيص وتعيين المختبرات الخاصة إلى 3 أيام عمل.

ووصل النمو لمؤشر إصدار ترخيص المصانع ومستودعات الأدوية والتجميل إلى 16% نتيجةً للدعم المقدم للاستثمار المحلي، كما شهد مؤشر تصنيف المنتجات نمواً بلغ نسبته 25%، انعكاساً لزيادة وعي العملاء بتطور التنظيمات التشريعية والمسارات الرقابية لدى الهيئة، ومتابعتهم للتحديثات الدورية التي تصدرها. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الهيئة، أن معدل طلبات ترخيص الدعاية والإعلان عن الأدوية اللاوصفية حقق نمواً وصل إلى 57%، حرصاً على دعم وتحقيق سلامة المنتجات التي يتم تسويقها في المملكة، كما ارتفع معدل نمو طلبات الترخيص لحملات التوعية بالأمراض والتثقيف الصحي بنسبة 69%، تعزيزًا للصحة العامة وزيادةً لوعي المجتمع.

قفزة بنمو تراخيص المصانع والمنتجات بـ2024

جديد المحليات
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