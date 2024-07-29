الفرج يودع جماهير الهلال برسالة مؤثرة

نشر لاعب المنتخب الوطني سلمان الفرج رسالة وداعية إلى جماهير ناديه السابق الهلال، بعد إعلان انضمامه رسميا لصفوف نيوم.
وكتب سلمان الفرج عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “هنا تنتهي الرحلة.. هنا اودع الهلال بيتي الأول، هنا أرسم نهاية مشوار مليء بالسعادة والمنجزات التي يحلم بها كل اللاعبون، لكن رحلة العشق تستمر حية للأبد تغذيها قصص الانتصارات وأصوات المدرجات”.
وأضاف: “رغم صعوبة الوداع تأتي سهولة الشكر لمن كانوا وسيظلون للأبد جزء من ذاكرتي شكراً أولاً لمدرج علمنا العشق، وأقنعنا بغياب المستحيل، شكرا لكل الإدارات والمدربين واللاعبين شكراً لكل من دعم وساند على مدار عشرين عاماً شكراً لهذا الكيان الذي يظل شامخاً بمدرج لا يعرف الغياب”.
وجاء تعاقد نيوم مع الفرج بعد نهاية مشواره مع ناديه السابق الهلال، الذي حقق معه الكثير من الإنجازات والألقاب، لينضم الفرج إلى عدة نجوم تم التعاقد معهم مؤخرا، من بينهم رومارينهو وأحمد حجازي. وفق “سبورت 24”.
وأسدل سلمان الفرج الستار على مشواره مع نادي الهلال بعد سنوات عامرة بالألقاب والإنجازات التي سطرها لاعبًا وقائدًا لـ “الزعيم”.
وزخرت مسيرة سلمان الفرج مع الهلال بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية والإنجازات العالمية، والتي كان على رأسها فضية كأس العالم للأندية 2022.
ويعد سلمان الفرج أكثر لاعب تحقيقًا لدوري المحترفين، وذلك 8 مرات، أعوام 2010، 2011، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022، 2024.
توج الفرج طوال مسيرته مع الهلال بـ21 لقبًا هي كأس خادم الحرمين الشريفين “4 مرات”، كأس ولي العهد “4 مرات”، دوري المحترفين “8 مرات”، كأس السوبر السعودي “3 مرات”، دوري أبطال آسيا “مرتين”.
وخاض الفرج مع الهلال 381 مباراة ساهم خلالها بـ 62 هدفًا “سجل 24 وصنع 38 هدفًا”.