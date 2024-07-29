نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بمشاركة الاتفاق.. البطولة الخليجية تنطلق سبتمبر المقبل
29/07/2024   7:29 ص

بمشاركة الاتفاق.. البطولة الخليجية تنطلق سبتمبر المقبل

+ = -
48

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إقامة البطولة الخليجية للأندية في الفترة من 24 سبتمبر المقبل وحتى 25 أبريل 2025، بمشاركة 8 أندية هي : الاتفاق، العربي القطري، النصر الإماراتي، الرفاع البحريني، القادسية الكويتي، ظفار العماني، دهوك العراقي، وأهلي صنعاء اليمني.

وأكد الأمين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي، أن البطولة تأتي استكمالاً لدور اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم التي تمثل الجهة المشرفة على تنظيم بطولات الأندية، مضيفاً أن ترشيح الفرق المشاركة في البطولة الخليجية من قبل الاتحادات الأعضاء، مشيراً إلى أن سحب قرعة البطولة سيكون نهاية أغسطس المقبل، بمقر الاتحاد الخليجي في الدوحة. ي

شار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، قرر في اجتماعه المنعقد شهر مايو الماضي، إقامة بطولة الأندية الخليجية وتضمينها في روزنامة الاتحاد، حيث ستقام البطولة بنظام الذهاب والإياب. وفق “سبورت 24”.

بمشاركة الاتفاق.. البطولة الخليجية تنطلق سبتمبر المقبل

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308623.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com