النصر يخسر برباعية أمام بورتو

خسر فريق النصر أمام نظيره بورتو، مساء أمس الأحد، بنتيجة 4-0، في لقاء ودي جمع الفريقين بمعسكر الفريق بالبرتغال، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وجاءت أهداف بورتو عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 18و 31، وإيفان خايمي في الدقيقة 21 وجونزالو بورجيس في الدقيقة 45 5 من ركلة جزاء.
وكان النصر قد خسر مباراته الودية الماضية أمام فريق بورتيمونينسي في الوقت القاتل من عمرها بهدف دون رد.
وينطلق مشوار النصر في الموسم الكروي الجديد 2024-2025 بلقاء التعاون في الرابع عشر من أغسطس المقبل بنصف نهائي كأس السوبر السعودي.
واستعاد النصر خدمات نجمه البرازيلي تاليسكا خلال المباريات الودية، كذلك انضم الكرواتي بروزوفيتش لمعسكر الفريق في البرتغال بعد مشاركته في يورو 2024. وفق “سبورت 24”.