إنفانتينو: السعودية تلعب دوراً مهماً في تطوير كرة القدم

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو، إن السعودية اتخذت خطوات رائعة لتنمية كرة القدم النسائية.
وأضاف إنفانتينو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”: ” كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزير الرياضة في المملكة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، في باريس على هامش الألعاب الأولمبية لعام 2024″.
وأوضح: “السعودية شريك مهم جداً للفيفا، وتلعب دوراً مهماً في تطوير كرة القدم. لقد نظموا كأس العالم للأندية 2023 المتميز والناجح، واتخذوا خطوات رائعة لتنمية كرة القدم النسائية، والتي رأيتها بشكل مباشر أثناء حضور مباراة الدوري السعودي الممتاز للسيدات بين الأهلي والاتحاد في ديسمبر الماضي”. وفق “سبورت 24”.
وأتم: “من المشجع دائماً رؤية كرة القدم وهي تجمع الناس معاً، وأتمنى للبعثة السعودية دورة أولمبية ناجحة”.