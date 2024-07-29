السعودية تُسلم ملف الترشح لاستضافة المونديال

ستتقدم المملكة العربية السعودية ، اليوم الإثنين، بملف الترشح الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، قد أكد أن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنه وفي آسيا سيتم إقامة المونديال بـ”المملكة العربية السعودية” في عام 2034، موضحا: “ستُشارك خلال هذه النسخ الثلاث خمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات بالبطولة- وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًا”.
وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، إطلاق الهُوِيّة الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034، والتي تحمل شعار “معًا. ننمو”، (Growing. Together.).
وفي وقت سابق، أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “مطلوب منا 14 ملعبا و128 مركز تدريب لاستضافة كأس العالم 2034، وسيتم تسليم الملف كاملاً نهاية الشهر الجاري”.
وكتب الفيصل عبر حسابه على منصة إكس:”من دواعي سروري أن أجتمع مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جانب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل في باريس”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف:” بفضل الدعم والقيادة التي أظهرناها خلال رحلتنا، تستمر علاقتنا مع فيفا في النمو بشكل أقوى. إنه مبني على الحب المشترك للعبة ورؤية النمو.”.