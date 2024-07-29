طرح مشروعين لتصنيع الأسمدة الزراعية في الجبيل

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة “فرص”، مشروعين لتصنيع وإنتاج الأسمدة الزراعية وإنشاء مستودعات؛ على مساحة إجمالية تبلغ 128 ألف م2 في محافظة الجبيل.
وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتضمن مصنعا للأسمدة الزراعية على مساحة تبلغ 72 ألف م2، والفرصة الثانية مصنع للأسمدة الزراعية على مساحة إجمالية تبلغ 56 ألف م2.
وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة تشمل، السجل التجاري، والرقم الضريبي، ونموذج العطاء الأصلي المرفق بالكراسة، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة الاشتراك بالغرفة التجارية، وشهادة صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى نسخة من الضمان البنكي والعطاء الفني.
وأكدت الوزارة أن إنشاء المصنعين في الجبيل؛ يدعم المحتوى المحلي، ويسهم في تطوير مجال الأسمدة الزراعية وتوفيرها بجودة عالية للمزارعين المحليين، ويساهم في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة الراغبين في الدخول إلى المنافسة إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات عبر منصة “فرص”، لافتةً إلى أن آخر موعد لاستلام العروض من المستثمرين هو تاريخ 12 سبتمبر وموعد فتح المظاريف في 15 سبتمبر 2024م.