القصبي في كوريا لرفع مستوى الشراكة الاقتصادية

في ضوء توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع كوريا، التقى وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم (الاثنين)، رئيس وزراء كوريا الجنوبية الدكتور هان دوك- سو، حيث تندرج الزيارة ضمن جهود لجان الأعمال المشتركة بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع -الذي شارك فيه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، ووزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الدكتور آهن دوك-كيون- التقدم المحرز في مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب تناول أثر رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية بالمملكة، في الفرص الواعدة للشراكة بين قطاعي الأعمال في الجانبين.
وعقد وزير التجارة اجتماعاً مع وزير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الدكتورة أوه يونغ-جو، تناولا فيه تجربة كوريا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونقل المعرفة في مجالات التقنيات الناشئة، وتبادل الخبرات النوعية والمواهب، إضافة إلى بحث الفرص الواعدة المتاحة للشركات الكورية في المشروعات القائمة في المملكة.
كما التقى مؤسس ورئيس شركة (Naver) تشوي سو – يون، وبحثا خطط الشركة – التي تعد أكبر شركة للإنترنت في كوريا – في دخول السوق السعودية، والتعاون المشترك لتوسيع التجارة الإلكترونية في المملكة، وشهد اللقاء مناقشة إقامة برامج تدريبية للطلاب السعوديين.
ووصل القصبي في وقت سابق إلى سيئول، في زيارة تستمر حتى 31 يوليو الجاري، يرافقه وفد سعودي يضم مسؤولين من 10 جهات حكومية و55 قيادياً من قطاع الأعمال وكبرى الشركات الوطنية؛ بهدف تعزيز العلاقات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية، إلى جانب المشاركة في منتدى الأعمال السعودي – الكوري. وفق “أخبار 24”.
ويشارك في الزيارة وزارات: التجارة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال، والمركز الوطني للنخيل والتمور، ومن قطاع الأعمال اتحاد الغرف التجارية السعودية، و55 شركة وطنية.