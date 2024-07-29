تحرك حكومي لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ مشروع، يستهدف معالجة الأوقاف المعطلة والمجهولة من المنظور القضائي والقانوني بالمملكة.
ووفقا لمعلومات “أخبار24” ترغب الهيئة دراسة محفزات الإبلاغ والتسجيل لتلك الأوقاف واقتراح الحلول الوقائية والتنظيمية المستقبلية، وتطوير إجراءات تأهيل الأوقاف قانونياً لإعادة إحيائها.
وكانت الهيئة قد أعلنت العام الماضي حماية أوقاف مجهولة قيمتها نصف مليار ريال، كما أقرت عددًا من التشريعات التي تضمن حفظ حقوق المبلغين، بهدف تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، وسخرت من أجل ذلك قنواتها الإلكترونية المعتمدة، وحددت مكافأة المُبلغ بعد قبول الإبلاغ بمبلغ مالي لا يزيد على 5% من قيمة عين الوقف، وبما لا يتجاوز مليون ريال.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته، بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، واقتراح سنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعيَّة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.