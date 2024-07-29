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رياضة > الهلال يواجه كومو وديًا بمعسكر النمسا
29/07/2024   4:33 م

الهلال يواجه كومو وديًا بمعسكر النمسا

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يستعد فريق الهلال لمواجهة أمام نظيره كومو الإيطالي، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الفريق بمعسكر النمسا، استعدادا للموسم الجديد.

وقبل أيام، خسر فريق الهلال أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في ثالث المباريات الودية في معسكر النمسا.

وكان الهلال قد فاز بثنائية في مباراته الودية التي يخوضها بمعسكره الخارجي في النمسا، وذلك على حساب العربي القطري بهدفين دون رد.

يذكر أن الهلال قد استهل مبارياته الودية في معسكر النمسا بالفوز على نويشات بسداسية نظيفة مساء السبت الماضي. وفق “سبورت 24”.

الهلال يواجه كومو وديًا بمعسكر النمسا

رياضة
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