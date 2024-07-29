روكي يرفض عرضاً من الهلال

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال لضم لاعب برشلونة، الموهبة البرازيلية فيتور روكي .
وأكد الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في ملف الانتقالات، فابريزو رومانو، عبر تغريدة بحسابه بمنصة إكس أن اللاعب وممثليه قد رفضوا العرض المقدم من نادي الهلال للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت سبورت الكتالونية، قد أكدت في وقت سابق أن برشلونة يرحب برحيل البرازيلي روكي، لعدم الحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة. وفق “سبورت 24”.
وخاض اللاعب الشاب 16 مباراة مع الفريق الكتالوني في الموسم الماضي ، وسجل خلالها هدفين.