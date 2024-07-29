الفرج يلتحق بمعسكر نيوم في تركيا

انضم لاعب نيوم سلمان الفرج، لمعسكر فريقه الجديد، مساء اليوم الاثنين، في تركيا، استعدادا لبداية الموسم الجديد.
وقبل ساعات، أعلن نادي نيوم، أحد أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين، تعاقده رسمياً مع اللاعب الدولي سلمان الفرج، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وجاء تعاقد نيوم مع الفرج بعد نهاية مشواره مع ناديه السابق الهلال والذي حقق معه الكثير من الإنجازات والألقاب، لينضم الفرج إلى عدة نجوم تم التعاقد معهم مؤخرا من بينهم رومارينهو وأحمد حجازي.
وزخرت مسيرة سلمان الفرج مع الهلال بالعديد من الألقاب المحلية والآسيوية والإنجازات العالمية والتي كان على رأسها فضية كأس العالم للأندية 2022.
ويعد سلمان الفرج أكثر لاعب تحقيقًا لدوري المحترفين وذلك 8 مرات أعوام 2010، 2011، 2017، 2018، 2020، 2021، 2022 و2024.
توج الفرج طوال مسيرته مع الهلال بـ21 لقبًا هي كأس خادم الحرمين الشريفين “4 مرات”، كأس ولي العهد “4 مرات”، دوري المحترفين “8 مرات”، كأس السوبر السعودي “3 مرات”، دوري أبطال آسيا مرتين. وفق “سبورت 24”.
وخاض الفرج مع الهلال 381 مباراة ساهم خلالها بـ 62 هدفًا “سجل 24 وصنع 38 هدفًا”.