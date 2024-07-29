القادسية يفاوض مهاجماً برازيلياً

ترغب إدارة نادي القادسية في المزيد من تدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.
وعاد القادسية مجددًا لدوري روشن السعودي للمحترفين بعد تتويجه بـ “يلو” في الموسم المنقضي.
ذكرت تقارير إعلامية أن القادسية ينافس بورتو البرتغالي على صفقة غوستافو نونيس مهاجم جريميو البرازيلي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الإعلامي البرازيلي كالييل دورنيليس عبر “إكس”: “إلى جانب بورتو البرتغالي، أبدى القادسية السعودي اهتمامه بالمهاجم غوستافو نونيس”.
وأضاف دورنيليس، عبر حسابه بمنصة “إكس”: “المحادثات مستمرة مع إدارة جريميو، وتمثلت العروض المقترحة في عقد يستمر حتى صيف 2029”. وفق “سبورت 24”.
ويطمح القادسية في ضم صاحب الـ 18 عامًا لعدد من الأجانب المميزين الذين تم التعاقد معهم في الصيفية الجارية أمثال ناتشو وأوباميانج والحارس كاستيليس ونانديز وكينونيس.