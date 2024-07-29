الهلال يفوز على كومو الإيطالي

فاز فريق الهلال، أمام نظيره فريق كومو الإيطالي، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في إطار مباريات الفريق بمعسكر النمسا، استعدادا للموسم الجديد.
وسجل هدف الهلال الوحيد في المباراة محترفه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بعد تمريرة رائعة من مواطنه سافيتش.
وبدأ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مباراة اليوم بتشكيل مكون من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه رينان لودي، حسان تمبكتي، خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد. وفق “سبورت 24”.
وفي خط الوسط سافيتش، كنو، ناصر الدوسري. وفي الهجوم: “سالم الدوسري، ميتروفيتش، القحطاني.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الدحيل القطري يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يختتم الزعيم مبارياته الودية في معسكره بالنمسا أمام فريق أودينيزي كالتشيو السبت.