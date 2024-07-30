الأهلي يواجه الرياض ودياً في النمسا

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الأهلي مباراته الودية الرابعة خلال معسكره الإعدادي في النمسا، بمواجهة نظيره الرياض.
وتنطلق مباراة الأهلي ضد الرياض، في السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب سبورتسينتروم بمدينة سيكيرشن.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال ودياته الثلاث الماضية على حساب كل من أويبشت المجري ولينز النمساوي والغرافة القطري.
ويتطلع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي للوقوف على المزيد من نقاط القوة والضعف في صفوف فريقه خلال الودية الرابعة. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الهلال في الرابع عشر من أغسطس المقبل في أبها.