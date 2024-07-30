ليفربول يزاحم الأهلي على صفقة أوسيمين

دخل نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع نظيره نابولي الإيطالي من أجل الحصول على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، في الصيف الجاري.
وارتبط اسم أوسيمين بصفقات نادي الأهلي خلال “الميركاتو” الصيفي الجاري، وفقًا للعديد من التقارير العالمية.
وأفادت صحيفة “كوريري ديلا سبورت” الإيطالية بأن ليفربول يدرس دفع الشرط الجزائي لنابولي للتعاقد مع أوسيمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول مستعد لدفع 110 ملايين جنيه استرليني من أجل ضم أوسيمين بناء على رغبة المدير الفني سلوت، الذي يبدي تمسكاً بالتعاقد مع النيجيري. وفق “أخبار 24”.
وساهم النيجيري في 21 هدفًا بقميص نابولي في الموسم المنصرم، كما قاد الفريق للقب الدوري الإيطالي في 2022-2023.