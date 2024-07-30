النفط دون 80 دولاراً وفتور في الإقبال على الذهب

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الثلاثاء)، مواصلة الخسائر من الجلسة السابقة، على خلفية المخاوف بشأن الطلب الصيني وانحسار القلق في الأسواق من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.15% إلى 79.78 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 14 سنتا أو 0.18% إلى 75.67 دولار للبرميل.
وأحدثت موجة من التطورات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين هزّة بالأسواق في الآونة الأخيرة. وترجح نتائج استطلاع أجرته رويترز نشرته يوم (الاثنين)، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش للشهر الثالث في يوليو.
من جهة أُخرى تراجع الإقبال على الذهب اليوم (الثلاثاء)، مع بحث المستثمرين عن المزيد من المؤشرات على موعد خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي، الذي يجتمع هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، وترقبهم أيضا لصدور بيانات.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2380.31 دولار للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 2377.30 دولار. وفق “أخبار 24”.
من المتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم (الثلاثاء)، لكنه يفتح الباب لتيسير السياسة في وقت مبكر قد يكون في سبتمبر في حالة الإقرار باقتراب التضخم من المستهدف له عند 2%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 27.69 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 948.55 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 897.50 دولار للأوقية.