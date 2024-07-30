منتدى “الأبنية الخضراء” بالرياض في أكتوبر

تستضيف الرياض النسخة 14 من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، والذي يهدف إلى تبادل أوجه التعاون وتعزيز الإبداع والابتكار بين الشركاء والمتخصصين في تحقيق إجراءات وتطبيقات المفاهيم الخضراء، وزيادة عدد المدن الحضرية والمشاريع الخضراء، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ويُقام المنتدى خلال الفترة 6-8 أكتوبر 2024، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبمشاركة عددٍ من القيادات المحلية والدولية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في الخدمات والمنتجات الصديقة للإنسان والبيئة.
ويستعرض المنتدى أبرز المستجدات وأفضل الممارسات في خفض الخسائر ورفع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ومواد البناء والحد من الآثار البيئية السلبية في المناطق الحضرية والمدن، من خلال الاهتمام بجودة الحياة اليومية متمثلة في نوعية وجودة الهواء وإدارة النفايات والحد من الضوضاء والتلوث البصري.
ويستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركاء والمتخصصين محلياً وعالمياً لتطبيق إجراءات مفاهيم الأبنية الخضراء، والاطلاع على مشاريع المملكة العربية السعودية في هذا الشأن وزيادة عدد المدن والمستوطنات الحضرية. وفق “أخبار 24”.
ويتضمن المنتدى ورشة تدريبية بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث UNITAR عن مفاهيم وإجراءات وتطبيقات أهداف التنمية المستدامة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المنتدى السعودي للأبنية الخضراء SGBF حاصل على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وصفة مراقب بيئة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصفة مراقب مناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وصفة مراقب تصحر من UNCCD ، بالإضافة إلى الثقة التعاونية من إدارة الاتصال العالمي بالأمانة العامة للأمم المتحدة.