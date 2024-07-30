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رياضة > الفتح يختتم استعداداته للودية الثالثة
30/07/2024   7:13 ص

الفتح يختتم استعداداته للودية الثالثة

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بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس منصور العفالق، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته للمواجهة الثالثة أمام الفريق الكرواتي لوكوموتيفا، في ثالث ودياته التي يخوضها خلال معسكره في سلوفينيا.

من جانبه، عمد السيد “بيليتش” إلى إقامة تدريبات فنية متنوعة، بدأت بالإحماء وعدد من التدريبات اللياقية، واختتمت بمناورة على مساحة ثلث الملعب شهدت حماسًا كبيرًا بين اللاعبين.

فيما يواصل كل من علي المسعود، وسعد الشرفاء، ومراد باتنا خوض برنامجهم التأهيلي استعدادًا للدخول في التدريبات ومعسكر الفريق في سلوفينيا. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أن سعيد بو عطية لم يشارك في التدريبات لشعوره بآلام في تدريبات الأمس، ويسعى الجهاز الطبي للكشف عن مدى إصاباته.

الفتح يختتم استعداداته للودية الثالثة

رياضة
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