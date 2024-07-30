للمرة الثانية خلال شهر .. “تداول” تعلق سهم تهامة

أعلنت تداول السعودية اليوم (الثلاثاء) أنه سيتم إعادة تعليق تداول سهم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة ابتداءً من اليوم وحتى يتم إعلان القوائم المالية.
وقالت تداول في بيان لها، إن ذلك يأتي لعدم التزام شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2024 خلال المدة النظامية.
يذكر أن “تداول” أعلنت في 1 يوليو الحالي تعليق تداول سهم شركة تهامة لجلسة تداول واحدة ، نظراً لعدم التزام الشركة بإعلان القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 03 / 2024 خلال المدة النظامية المحددة. وفق “أخبار 24”.