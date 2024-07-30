“البيئة”: الشمام فاكهة غنية بالفوائد الصحية

تُعد فاكهة الشمام من المنتجات الواعدة والرائدة في تعزيز الأمن الغذائي، لذلك أكدت دراسة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن كوبًا من فاكهة الشمام يحتوي على 144 جرامًا من الماء، و54 سعرة حرارية، و13 جرامًا من الكربوهيدرات، و1.4 جرام من الألياف، و1.3 جرام من البروتين، ونحو 0.3 جرام من الدهون، وتتصدر الرياض مناطق المملكة بإنتاج يتجاوز 42 ألف طن سنويًا.
وتستهدف الوزارة نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية المحلية، ضمن تقرير حملة “موسم حصادها”، أن الشمام تُعتبر من الفاكهة الصيفية الغنيّة بالعديد من الفوائد الصحيّة، والمواظبة في تناولها يحفظ توازن السوائل في الدم، ويقي من بعض السرطانات كالقولون، ويحافظ على مستوى ضغط الدم، ويساعد على الوقاية من الإصابة بالربو، ويقلل من الالتهابات ويحفظ البشرة، ويقي من الإمساك ويحفظ صحة الأمعاء، كما يحفظ سلامة النظر وصحة العين، لافتةً النظر إلى أن استهلاك فاكهة الشمام المنتجة محليًا في مواسم حصادها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها. وفق “أخبار 24”.
علماً بأن حملة “موسم حصادها” تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة والخضراوات المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للمنتجات الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة التسويق لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.