مزايا هائلة بالنسخة التجريبية الذكية لـ”أبل”

أسدلت شركة أبل الستار عن نظام “Apple Intelligence” والذي يتضمن مجموعة كبيرة من مميزات الذكاء الاصطناعي، في أول خطوة من الشركة للتجاوب بمعدلات أعلى مع التقنيات الحديثة.
وجرى إطلاق النسخة الجديدة في نظام هاتف آيفون “iOS 18.1” بالإضافة إلى الإصدارات المماثلة لأجهزة “iPad”، و”Mac”، لكن تلك التجربة متاحة فقط للمشتركين مقابل 99 دولاراً سنوياً.
وتتضمن مزايا النظام تحسين البحث عن الصور مع إنشاء المرئيات بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكذلك إنشاء رسائل البريد الإلكتروني والصور تلقائياً وفرز الإشعارات، والتجاوب مع أسئلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها خاصة المتعلقة بمنتجات أبل. وفق “أخبار 24”.
وجاء في المزايا أيضاً وضع شكل جديد للمساعد الذكي (Siri) يضيف بعض التوهج على حافة الهاتف، مع توفير تحسينات أخرى لفهم الأوامر عندما يتعثر المتحدث في كلماته، لكن تتجه الشركة أيضاً لطرح مزايا أخرى تتعلق بتوليد الصورة من خلال النص وتحسين الصور تلقائياً.