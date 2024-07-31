تعادل ينهي معسكر النصر في البرتغال

اختتم النصر مبارياته الودية في معسكره المقام حاليًا في البرتغال، بعدما تعادل أمام فريق لوسيتانو بدون أهداف، اليوم الثلاثاء.
وخاض النصر 6 وديات في معسكر البرتغال أبرزها تلك التي جمعته مع بورتو يوم الأحد الماضي، وفاز بها الفريق البرتغالي برباعية نظيفة.
ومن المقرر أن يتوجه النصر إلى مدينة ماربيلا الإسبانية يوم الخميس 1 أغسطس لاستكمال معسكره الخارجي، حيث يخوض وديتين على هامش معسكره الإسباني، يواجه فيهما فريقي غرناطة وألميريا يومي 4 و8 أغسطس على الترتيب.
يذكر أن النصر سيستهل موسمه يوم 13 أغسطس المقبل بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 في مدينة أبها.
وفق “سبورت 24”.