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رياضة > تعادل ينهي معسكر النصر في البرتغال
31/07/2024   7:22 ص

تعادل ينهي معسكر النصر في البرتغال

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اختتم النصر مبارياته الودية في معسكره المقام حاليًا في البرتغال، بعدما تعادل أمام فريق لوسيتانو بدون أهداف، اليوم الثلاثاء.

وخاض النصر 6 وديات في معسكر البرتغال أبرزها تلك التي جمعته مع بورتو يوم الأحد الماضي، وفاز بها الفريق البرتغالي برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يتوجه النصر إلى مدينة ماربيلا الإسبانية يوم الخميس 1 أغسطس لاستكمال معسكره الخارجي، حيث يخوض وديتين على هامش معسكره الإسباني، يواجه فيهما فريقي غرناطة وألميريا يومي 4 و8 أغسطس على الترتيب.

يذكر أن النصر سيستهل موسمه يوم 13 أغسطس المقبل بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 في مدينة أبها.

مباراة النصر أمام فريق لوسيتانو البرتغالي

 

مباراة النصر أمام فريق لوسيتانو البرتغالي

مباراة النصر أمام فريق لوسيتانو البرتغالي

وفق “سبورت 24”.

تعادل ينهي معسكر النصر في البرتغال

رياضة
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