الاتحاد يستعد لمواجهة فارينزي البرتغالي

يستعد فريق الاتحاد، لخوض ثالث ودياته في المعسكر التحضيري، غداً أمام فريق فارينزي البرتغالي.
ويلعب الاتحاد أمام فارينزي، على ملعب ساو لويس، ضمن جولة الإعداد للموسم الجديد 2024-2025.
وكان الاتحاد خسر في بداية تحضيراته تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد لوران بلان، أمام إلتشي بثنائية نظيفة في المعسكر الذي أقيم بمدينة أليكانتي الإسبانية.
وفي المباراة الثانية، تغلب إشبيلية على الاتحاد بهدف نظيف مساء الجمعة الماضي، وذلك ضمن منافسات كأس أنطونيو بويرتا.
ومن ثم توجه الاتحاد إلى البرتغال لاستكمال معسكره الخارجي، حيث يخوض 3 مباريات أمام فارينزي، ريال بيتيس، وإنتر ميلان.
لم تحصل أي قناة تلفزيونية على حقوق بث مباريات معسكر الاتحاد الخارجي، إلا أنه سيتم نقل مباراة الاتحاد وفارينزي عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية. وفق “سبورت 24”.