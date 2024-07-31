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جديد المحليات > ترسية عطاء بـ223 مليوناً على دار المعدات الطبية
31/07/2024   2:33 م

ترسية عطاء بـ223 مليوناً على دار المعدات الطبية

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أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية تلقيها الموافقة على ترسية منافسة تقديم خدمات التغذية والإعاشة المطهية، لمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الصحي الثاني، بقيمة 223.56 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول اليوم (الأربعاء)، أنه سيتم تأمين الإعاشة المطهية لمدينة الملك فهد الطبية، مشيرة إلى أن مدة التنفيذ 5 سنوات.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025، مبينةً أنها ستقوم بإعلان أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه. وفق “أخبار 24”.

ترسية عطاء بـ223 مليوناً على دار المعدات الطبية

جديد المحليات
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