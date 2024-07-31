تنفيذ حد الحرابة بـ5 خطفوا هندياً وقتلوه

نفذت وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية اليوم (الأربعاء)، حُكم حد الحرابة بأربعة جناة سعوديين وجانٍ هندي، كوّنوا تشكيلاً عصابياً وارتكبوا جرائم سلب وخطف هندي آخر والاعتداء عليه حتى الموت.
وقالت الوزارة في بيان إن كلاً من جعفر بن صادق بن خميس الحجي، وحسين بن باقر بن حسين العواد، وإدريس بين حسين بن أحمد السماعيل، وحسين بن عبدالله بن حجي المسلمي سعوديي الجنسية، ونايسام نايسام تشينيكابورات صديقي هندي الجنسية، أقدموا على تشكيل عصابي وارتكاب جرائم سلب وخطف سامير فيلاتو كوزهيل هندي الجنسية، والاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته.
وكانت الجهات الأمنية قد تمكنت من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، ونظراً لأن ما أقدم عليه المدعى عليهم من الإفساد في الأرض والتعدي على الأموال والأنفس بغير حق يعد ضرباً من ضروب الحرابة، فقد تم الحُكم عليهم بحد الحرابة وأن تكون عقوبتهم القتل.
وأفاد البيان أنه تم تأييد الحُكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق المذكورين وأن يكون ذلك بقتلهم. وفق “أخبار 24”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، أو يسلب أموالهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.