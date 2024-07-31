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جديد المحليات > 6 ملايين مستفيد من الوكالة الإلكترونية عبر “ناجز”
31/07/2024   2:33 م

6 ملايين مستفيد من الوكالة الإلكترونية عبر “ناجز”

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وصل عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية، عبر منصة “ناجز” إلى أكثر من 6 ملايين مستفيد، منذ بداية العام الجاري 2024.

ويمكن الاستفادة من خدمات الوكالة الإلكترونية للأفراد عبر بوابة “ناجز أفراد”، كما يمكن لقطاع الأعمال إصدار الوكالات عبر بوابة “ناجز أعمال” بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل بشري.

وتشمل خدمات التوثيق الإلكترونية خدمة “الوكالة متعددة الأطراف” التي تتيح للمستفيدين إصدار وكالة تحتوي على 50 موكلاً بوكالة واحدة، وخدمة “نسخ الوكالة” التي تتيح للمستفيد إمكانية نسخ وكالة سابقة لاختصار الوقت والجهد في إضافة الأطراف واختيار البنود، وخدمة “فسخ الوكالة” التي تتيح للمستفيد إمكانية فسخها بشكل لحظي إلكترونياً.

يُذكر أن إصدار الوكالة في السابق كان يستغرق يوماً كاملاً من خلال الحضور إلى كتابات العدل، أما الآن فإنجازها يتم بشكل إلكتروني بالكامل خلال دقائق.

يمكن الاستفادة من خدمات الوكالة الإلكترونية للأفراد عبر بوابة "ناجز أفراد"
وفق “أخبار 24”.

6 ملايين مستفيد من الوكالة الإلكترونية عبر “ناجز”

جديد المحليات
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