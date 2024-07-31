نمو الأنشطة غير النفطية 4.4% بالربع الثاني

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأربعاء)، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية شهدت نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي، بالربع الثاني من عام 2024م.
وأضافت الهيئة، في نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نمًوا بلغ 1.3% بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%. وفق “أخبار 24”.