نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > نمو الأنشطة غير النفطية 4.4% بالربع الثاني
31/07/2024   2:32 م

نمو الأنشطة غير النفطية 4.4% بالربع الثاني

+ = -
65

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأربعاء)، أن الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية شهدت نموًا بنسبة 4.4% و3.6% على التوالي، بالربع الثاني من عام 2024م.

وأضافت الهيئة، في نشرة التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفض بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م، متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.5%.

وأظهرت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من نفس العام، حيث حققت الأنشطة النفطية نمًوا بلغ 1.3% بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.4% والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2%. وفق “أخبار 24”.

نمو الأنشطة غير النفطية 4.4% بالربع الثاني

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308946.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com