رصد 11.3 ألف إعلان عقاري مخالف في يوليو

كشفت الهيئة العامة للعقار أن فرقها قامت خلال شهر يوليو الجاري بزيارة 21.1 ألف منشأة وموقع عقاري مختلف، نتج عنها رصد 11.3 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة.
وأوضحتْ الهيئة أنها تلقت 603 بلاغات عقارية عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 26.8 ألف إعلان عقاري، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
وأضافت أنها أجرت خلال الفترة ذاتها بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 11 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 173 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغائه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها. وفق “أخبار 24”.
وحثّت الهيئة المواطنين والمقيمين على تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.