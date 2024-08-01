تمديد المهلة التصحيحية لإصدار تراخيص الترفيه

مددت الهيئة العامة للترفيه، المهلة التصحيحية لإصدار التراخيص اللازمة للمنشآت الترفيهية، إلى 31 ديسمبر 2024، بما يشمل تراخيص المدن الترفيهية ومراكز الترفيه.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة في التسهيل على المستثمرين في قطاع الترفيه ضمن دورها في رفع مستوى جودة الخدمات الترفيهية في المملكة، وضمان تقديم تجارب ترفيهية آمنة وممتعة للزوار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة.
وأوضحت الهيئة أنه ضمن الحملة الرقابية على الوجهات والمراكز الترفيهية، تم زيارة أكثر من 700 مركز ترفيهي ومدينة ترفيهية في أكثر من 52 مدينة ومحافظة، كما بلغ عدد طلبات التراخيص للوجهات الترفيهية منذ بداية الحملة 492 طلبًا، فيما وصل عدد التراخيص النشطة إلى 530 ترخيصًا بإضافة 114 وجهة ترفيهية ضمن قائمة الوجهات الترفيهية منذ بداية الحملة.
وأهابت الهيئة بجميع المنشآت العاملة في القطاع الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها، والإسراع في تصحيح أوضاعهم النظامية من خلال تقديم طلبات الترخيص عبر منصة “بوابة الترفيه” الإلكترونية.
وأصدرت الهيئة العامة للترفيه، أكثر من 1.6 ألف ترخيص نشاط ترفيهي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 28%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وشملت التراخيص جميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، على غرار الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي، ومراكز الترفيه، وتشغيل المرافق الترفيهية، وإدارة أعمال المواهب الفنية والترفيهية، وتنظيم وإدارة الحشود، وبيع تذاكر الأنشطة الترفيهية.