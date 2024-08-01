“الداخلية” توصل رسائلها الأمنية عبر أبراج الساعة

تعتزم وزارة الداخلية التعاون مع أبراج الساعة بوقف الملك عبدالعزيز، وذلك بموجب مذكرة تفاهم لتفعيل العمل الإعلامي والاتصال المشترك وإبراز جهود الوزارة والقطاعات التابعة لها.
وتهدف المذكرة، التي وقعها من جانب وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في أبراج الساعة بوقف الملك عبدالعزيز سعيد بن أحمد الزهراني، إلى إيصال رسائل الوزارة الإعلامية من خلال المراكز التجارية الخاصة بالوقف، وتفعيل دور القطاع الخاص تجاه المسؤولية المجتمعية ضمن منظومة الأمن.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الملتقى السنوي الرابع لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة. وفق “أخبار 24”.
ويسعى الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزيز الأداء.
كما يهدف إلى دعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة.