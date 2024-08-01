إنجاز 60% من طرق الواحة الزراعية بالأحساء

بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق الواقعة في نطاق الواحة الزراعية بمحافظة الأحساء نحو 60%.
وتعد الطرق الواقعة في نطاق الواحة الزراعية، من الطرق الرابطة بين المدن والبلدات، والمنقولة خدمياً من وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى أمانة المحافظة.
وأوضحت أمانة المحافظة، أن أعمال تطوير الطرقات تتضمن: السفلتة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتوسعة المسارات، وصيانة وإنشاء الأرصفة، واللوحات الإرشادية.
ولفتت إلى أن الطرق المستهدفة بخطط التطوير العام الجاري، شملت 11 طريقاً، تم إنجاز 8 طرق منها، فيما يجري إنجاز 3 طرق أخرى، وهي طريق العقير، وطريق الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن تركي، وطريق عبدالله بن جعفر.
وعززت الأمانة متمثلة بوكالة المشاريع خططها الإجرائية في هذا المسار من خلال تطوير وتشغيل نظام إدارة صيانة الطرق، باستخدام معدات المسح والتقييم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.
كما استهدفت تحديد حالة الطرق من خلال عدة مؤشرات، أهمها مؤشر حالة الرصف، لتحديد جودة الطرق وأولويات الصيانة، ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود الأمانة المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن وتعزيز الخدمات، وتطوير الطرق، وهي أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.