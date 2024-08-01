التعاون يضم الحارس عبدالقدوس عطية

أعلن نادي التعاون رسمياً التعاقد مع حارس الوحدة عبدالقدوس عطية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وحرس عبدالقدوس عطية صاحب الـ 27 عامًا مرمى كل من أندية الفيحاء والعدالة والوحدة قبل الانتقال إلى التعاون في الصيفية الحالية.
وشارك الحارس في مران التعاون الأربعاء ضمن استعدادات الفريق بمعسكر سلوفينيا.
ويستعد التعاون لخوض منافسات السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا “2” في الموسم المقبل، بعد احتلال المركز الرابع في دوري روشن 2023-2024.
ويعتبر عبدالقدوس سادس صفقات التعاون بعدما ضم الفريق كلا من سلطان مندش ومحمد الكويكبي وسلطان الفرحان وفهد الجميعة ومتعب المفرج. وفق “سبورت 24”.