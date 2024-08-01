نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > التعاون يضم الحارس عبدالقدوس عطية
01/08/2024   7:46 ص

التعاون يضم الحارس عبدالقدوس عطية

+ = -
52

أعلن نادي التعاون رسمياً التعاقد مع حارس الوحدة عبدالقدوس عطية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحرس عبدالقدوس عطية صاحب الـ 27 عامًا مرمى كل من أندية الفيحاء والعدالة والوحدة قبل الانتقال إلى التعاون في الصيفية الحالية.

وشارك الحارس في مران التعاون الأربعاء ضمن استعدادات الفريق بمعسكر سلوفينيا.

ويستعد التعاون لخوض منافسات السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا “2” في الموسم المقبل، بعد احتلال المركز الرابع في دوري روشن 2023-2024.

ويعتبر عبدالقدوس سادس صفقات التعاون بعدما ضم الفريق كلا من سلطان مندش ومحمد الكويكبي وسلطان الفرحان وفهد الجميعة ومتعب المفرج. وفق “سبورت 24”.

التعاون يضم الحارس عبدالقدوس عطية

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885309029.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com