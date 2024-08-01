مشادة تنهي ودية الاتحاد وفارينزي البرتغالي

انتهت مباراة فريق الاتحاد، أمام نظيره فارينزي البرتغالي، قبل الوقت المحدد لها، بخسارة العميد بثلاثية مقابل هدف، وديا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وأنهى الحكم المباراة الودية عند الدقيقة 83، بعدما نشبت مشادة عنيفة بين أعضاء الفريقين وبعض من الجماهير الحاضرة لمتابعة اللقاء.
وسجل كريم بنزيما هدف الاتحاد في المباراة بالدقيقة 11، بعد تمريرة من مواطنه الفرنسي موسى ديابي.
ودخل الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، المباراة في الشوط الأول بتشكيل مكون من محمد المحاسنة، في حراسة المرمى، وأمامه سعد آل موسى، لويز فليبي، فواز الصقور، حسن كادش.
وفي خط الوسط لعب بفابينهو، عوض الناشري، حسام عوار، موسى ديابي، جوتا، وفي الهجوم كريم بنزيما.
ومع بداية الشوط الثاني أجرى بلان تغييرات في التشكيل، بإشراك كل من مهند الشنقيطي، فيصل الغامدي، صالح الشهري، معاذ فقيهي، عبدالرحمن العبود، احمد الغامدي، فرحة الشمراني، ياسين جابر، محمد فلاتة، علي الفاهمي. وفق “سبورت 24”.