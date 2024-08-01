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رياضة > رونالدو يتأهب للالتحاق بتدريبات النصر
01/08/2024   7:46 ص

رونالدو يتأهب للالتحاق بتدريبات النصر

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يشارك البرتغالي كريستيانو في معسكره فريقه النصر المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الجمعة المقبلة تزامناً مع انتهاء الإجازة الممنوحة له عقب منافسات بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

واختتم فريق النصر، الأربعاء، المرحلة الأولى من الإعداد التي أقيمت في مدينة فارو البرتغالية، بعدما حزم اللاعبون حقائبهم للتوجه إلى إسبانيا لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد للمباريات التنافسية في الموسم الرياضي الجديد.

ويواجه النصر ودياً نظيره غرناطة الإسباني يوم 4 أغسطس، قبل أن يختتم الفريق معسكره التحضيري بمواجهة ألميريا في الثامن من الشهر ذاته، وكان النصر اختتم المرحلة الأولى من الإعداد بالتعادل سلبياً مع لوسيتانو البرتغالي. وفق “سبورت 24”.

رونالدو يتأهب للالتحاق بتدريبات النصر

رياضة
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