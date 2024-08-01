رونالدو يدعم السعودية في استضافة كأس العالم 2034

دعم قائد فريق النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المملكة، في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.
ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، الفيديو الترويجي لملف السعودية لاستضافة المونديال، وعلق عليه قائلا: “ملف الترشح السعودي يدعو العالم للانضمام إلينا في رحلتنا بالتحول الملحوظ كموطن للرياضة العالمية”.
وكان وفد برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد قام بتقديم ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 رسميا في العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين الماضي.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء، عن تفاصيل ملف المملكة الطموح لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة. وفق “سبورت 24”.
وحظي ملف الترشّح الذي حمل شعار “معًا ننمو”؛ على دعم كريم لا محدود من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشمل خططًا متكاملة ومشاريع تطويرية متميزة، تعكس القدرات الكبيرة التي تهدف المملكة لتسخيرها بشكل كامل لاحتضان أحد أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية ممثلة بالبطولة التاريخية كأس العالم لكرة القدم.