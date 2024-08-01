الاتحاد ينسحب من “صفقة الموسم”

كشفت تقارير صحفية، عن انسحاب نادي الاتحاد من صفقة ضم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، النجم البلجيكي كيفن دي بروين، خلال الانتقالات الصيفية 2024.
وكان الاتحاد يرغب في التعاقد مع دي بروين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط الوسط بداية من الموسم المقبل 2024-2025.
ووفقا للمتخصص في انتقالات اللاعبين، الإيطالي رودي جاليتي، فإن الاتحاد قرر الانسحاب من السباق على دي بروين، حيث يرى أن طلبات السيتي مرتفعة للغاية للتخلي عن اللاعب.
وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن إدارة السيتي لا تريد اللعب بالنار، وترغب في عدم التخلي عن دي بروين، خاصة أن عقده سينتهي الصيف المقبل.وفق “سبورت 24”.
وكان دي بروين أعلن في وقت سابق انفتاحه على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما دفع نادي الاتحاد للمضي قدمًا نحو إبرام الصفقة العالمية المنتظرة في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.
وخاض دي بروين 382 مباراة مع السيتي في 9 مواسم، سجل خلالها 102 هدف وصنع 170 هدفًا بالإضافة للتتويج بـ15 لقبًا محليًا وأوروبيًا وعالميًا.