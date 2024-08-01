محترف الهلال يثير الغموض قبل موقعة السوبر

أثار مهاجم فريق الهلال، المحترف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، الغموض بشأن إصابته قبل المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.
ويواجه الهلال نظيره الأهلي يوم 13 أغسطس الجاري ضمن منافسات الدور نصف النهائي من السوبر.
ونشر مالكوم صورة عبر حسابه على موقع الصور “إنستقرام” مرتديا سروالا علاجيا يخص التأهيل من الإصابات، وكتب عليها: “التعافي.. أشياء عظيمة ستحدث!”.
ولم يتحدد موقف مالكوم بشكل قاطع من المشاركة مع الهلال في السوبر، حيث تباينت الأنباء المتعلقة بمدى جاهزية اللاعب.
ويغيب مالكوم عن صفوف الهلال منذ مايو الماضي بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة، خلال مباراة الطائي بالموسم الماضي 2023-2024 من دوري روشن السعودي.
وفق “سبورت 24”.