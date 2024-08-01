أرباح سابك تفوق جميع التوقعات وتقفز لـ85%

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 84.75% إلى 2.18 مليار ريال، مقابل 1.18 مليار ريال في الربع المناظر من العام الماضي، فيما ارتفعت أرباح الشركة بالربع الثاني على أساس فصلي بنسبة 772%، حيث حققت بالربع الأول من العام الجاري أرباحاً قدرها 250 مليون ريال.
وأضافت الشركة، في بيان على “تداول” اليوم (الخميس)، أن أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 2.43 مليار ريال بنسبة 32%، مقابل 1.84 مليار ريال بالنصف المماثل من العام السابق.
وتعد نتائج سابك مفاجأة للأسواق، إذ تجاوزت توقعات المحللين بأكثر من الضعف. وكانت جميع توقعات المحللين تشير إلى أن سابك ستحقق 859.5 مليون ريال أرباحاً بالربع الثاني، وهو أقل بكثير من الأرباح المعلنة (2.18 مليار ريال).
وكانت أرباح الشركة قد انخفضت إلى 246.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح 656.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأوضحت سابك أن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال بنسبة 32% نتيجة تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، وقابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.
وأشارت إلى أن من بين أسباب ارتفاع الأرباح بالربع الثاني على أساس سنوي، عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي، مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، وذلك بناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.
وأضافت أن انخفاض المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية، كما شهد الربع الحالي انخفاضا في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال.
وأبانت الشركة أن ارتفاع الأرباح بالربع الثاني 2024 مقارنة بالربع السابق من نفس العام يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1.33 مليار ريال بنسبة 23%، مدفوعا بارتفاع الكميات المبيعة وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة لتسجيل بعض العمليات غير المتكررة.
ولفتت إلى أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 332 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 وذلك بناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.
ووفق الشركة، فإن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق؛ يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1.96 مليار ريال بنسبة 18% مدفوعا بتحسن الهوامش، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة تسجيل بعض العمليات غير المتكررة، بالإضافة إلى ارتفاع في النتائج من الشركات الزميلة بمبلغ 245 مليون ريال.
وأشارت سابك إلى أن عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 214 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024 مقابل مصروف الزكاة البالغ 919 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2023، وذلك بناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة، كما أن انخفاض المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض إيرادات التمويل بمبلغ 563 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “سابك” عبدالرحمن بن صالح الفقيه، إن التحسن الكبير في الأرباح لهذا الربع يعود إلى تحسن هوامش بيع المنتجات ونجاح الشركة في زيادة الكميات المبيعة، إذ أتى ذلك بالرغم من استمرار تحديات سلاسل الإمداد في المنطقة والظروف المحيطة بها، مما يعكس قدرة الشركة على المرونة والابتكار والتكيف في ظل هذه الظروف الصعبة والقدرة على تلبية متطلبات زبائنها في جميع أنحاء العالم.
وأشار الفقيه إلى التحسن الكبير في معدلات الأداء في البيئة والصحة والسلامة والأمن خلال الربع الثاني، مؤكداً أن الشركة تحقق تقدماً ملحوظاً في الحفاظ على سجل متميز بهذا الجانب، حيث تحسن معدل أداء السلامة بشكل لافت خلال الربع الثاني من هذا العام، وسجلت الشركة معدل السلامة والصحة والبيئة 0.18 في الربع الثاني من عام 2024م مقارنة بـ 0.47 في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة تحسن بلغت 62%.
وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً أنها ستوزع أرباحاً نقدية بقيمة 5.1 مليار ريال للمساهمين عن النصف الأول من العام الجاري، ما يُشير بشكل واضح إلى متانة وضع الشركة المالي واستمرارها في تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، كما حققت “سابك” قيمة تراكمية ناتجة من التعاون مع “أرامكو” بلغت أكثر من 2 مليار دولار حتى الآن.وفق “أخبار 24”.
وفي إطار إنجازات الربع الثاني من هذا العام فقد حصلت “سابك”على ميدالية ذهبية من شركة “إيكوفاديس”، وهي الشركة الرائدة عالمياً في تصنيف الشركات والمؤسسات في مجال الاستدامة، وذلك بعد تحقيق “سابك” مركزاً متقدماً ضمن أفضل 5% من الشركات المصنفة المتميزة في مجال الاستدامة عالميا. كما صنفت مجموعة الصين الإعلامية مجمع “سابك فوجيان” بين أفضل 10 استثمارات في الصين.