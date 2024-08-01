مصادر: “أوبك بلس” ستبقي على سياسة الإنتاج الحالية

استبعدت مصادر في تحالف أوبك بلس، إجراء أي تغييرات بشأن الاتفاق الحالي الذي يقضي بخفض الإنتاج والبدء في تقليص بعض التخفيضات اعتباراً من أكتوبر المقبل، خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة اليوم (الخميس).
وتجتمع اللجنة التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها من خارجها بقيادة المملكة وروسيا، اجتماعا ظهر اليوم، حيث قالت خمسة مصادر في أوبك لوكالة “رويترز” هذا الأسبوع إن من غير المرجح إجراء تغييرات على الخطة الحالية، على الرغم من التراجع الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وبعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 2024 لتتجاوز 92 دولارا للبرميل في أبريل، تراجعت إلى نحو 81 دولارا للبرميل أمس (الأربعاء)، تحت ضغط المخاوف حيال قوة الطلب، ولكن النفط تلقى دعما هذا الأسبوع بسبب التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.
ويقلص تحالف أوبك الإنتاج حاليا بواقع 5.86 مليون برميل يوميا في المجمل، أو نحو 5.7% من الطلب العالمي، ضمن سلسلة من الخطوات التي تم الاتفاق عليها منذ أواخر عام 2022.وفق “أخبار 24”.
ووافق التحالف في اجتماعه الأخير في يونيو الماضي على تمديد تخفيضات قدرها 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد أحدث التخفيضات، وهي عبارة عن خفض قدره 2.2 مليون برميل يوميا من قبل ثمانية أعضاء، لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.
وتدعو الخطة الحالية أيضا أوبك إلى التخلص تدريجيا من التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين، عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لمجموعة أوبك الأوسع.